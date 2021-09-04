CANLI: Türkiye - Hollanda

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alabilmek için üçüncülük maçında.

Haber; Sporx.com
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04 Eylül 2021 17:57
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşıyor.

Filenin Sultanları, TSİ 18.00'de başlayan üçüncülük maçında Hollanda ile bronz madalya için mücadele ediyor.

TÜRKİYE 0-0 HOLLANDA

1. SET: TÜRKİYE 25-20 HOLLANDA

*2. set oynanıyor...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 mağlup olmuştu.

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