CANLI: Türkiye - Hollanda

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşıyor.
Filenin Sultanları, TSİ 18.00'de başlayan üçüncülük maçında Hollanda ile bronz madalya için mücadele ediyor.
TÜRKİYE 0-0 HOLLANDA
1. SET: TÜRKİYE 25-20 HOLLANDA
*2. set oynanıyor...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 mağlup olmuştu.
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Filenin Sultanları, TSİ 18.00'de başlayan üçüncülük maçında Hollanda ile bronz madalya için mücadele ediyor.
TÜRKİYE 0-0 HOLLANDA
1. SET: TÜRKİYE 25-20 HOLLANDA
*2. set oynanıyor...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 mağlup olmuştu.
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