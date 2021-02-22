CANLI: Türkiye - Hırvatistan

A Milli Erkek Basketbol Takımı Milli takım, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Türkiye - Hırvatistan
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22 Şubat 2021 19:58
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında Hırvatistan ile karşılaşıyor. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de başladı.

TÜRKİYE: 35
HIRVATİSTAN: 34

*İkinci çeyrek oynanıyor...

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Grubundaki son maçında İsveç'i 88-80 yenen ve ikinci galibiyetini alan milli takım, Hollanda'nın da Hırvatistan'a 65-57 üstünlük sağlamasıyla ilk 3 sırada yer almayı garantileyerek şampiyonaya gitme hakkı elde etti.

D Grubu'nda 4 galibiyeti bulunan lider Hırvatistan ile 3 kez kazanan ikinci sıradaki Hollanda da FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Son sıradaki İsveç'in ise bir galibiyeti bulunuyor. Bu arada A Milli Takım, ilk maçta Hırvatistan'a 79-62 mağlup olmuştu.



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