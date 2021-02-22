CANLI: Türkiye - Hırvatistan

TÜRKİYE: 35

HIRVATİSTAN: 34

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında Hırvatistan ile karşılaşıyor. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de başladı.Grubundaki son maçında İsveç'i 88-80 yenen ve ikinci galibiyetini alan milli takım, Hollanda'nın da Hırvatistan'a 65-57 üstünlük sağlamasıyla ilk 3 sırada yer almayı garantileyerek şampiyonaya gitme hakkı elde etti.D Grubu'nda 4 galibiyeti bulunan lider Hırvatistan ile 3 kez kazanan ikinci sıradaki Hollanda da FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.Son sıradaki İsveç'in ise bir galibiyeti bulunuyor. Bu arada A Milli Takım, ilk maçta Hırvatistan'a 79-62 mağlup olmuştu.