A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Hırvatistan ile karşılaşıyor.
Sinan Erden Spor Salonu'ndaki Türkiye ile Hırvatistan arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başladı. Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında da İsveç'e 87-80 yenildi.
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TÜRKİYE: 10
HIRVATİSTAN: 29
*İkinci çeyrek oynanıyor...
Sinan Erden Spor Salonu'ndaki Türkiye ile Hırvatistan arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başladı. Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında da İsveç'e 87-80 yenildi.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
TÜRKİYE: 10
HIRVATİSTAN: 29
*İkinci çeyrek oynanıyor...