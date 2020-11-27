CANLI: Türkiye - Hırvatistan

A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki üçüncü maçında Hırvatistan ile karşılaşıyor.

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CANLI: Türkiye - Hırvatistan
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27 Kasım 2020 18:59
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Hırvatistan ile karşılaşıyor.

Sinan Erden Spor Salonu'ndaki Türkiye ile Hırvatistan arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başladı. Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında da İsveç'e 87-80 yenildi.

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TÜRKİYE: 10
HIRVATİSTAN: 29

*İkinci çeyrek oynanıyor...

 



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