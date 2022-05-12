Sporx 2022 FIBA EuroBasket
CANLI| Türkiye - Gürcistan

CANLI| Türkiye - Gürcistan

EuroBasket 2022 A Grubu üçüncü maçında Türkiye, Gürcistan ile karşılaşıyor.

A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı, EuroBasket 2022 A Grubu üçüncü maçında ev sahibi Gürcistan ile karşılaşıyor.

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2. PERİYOT

TÜRKİYE: 29

GÜRCİSTAN: 31

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika320123222575
2Karadağ3201235223125
3İspanya3201277234435
4Türkiye3300200174264
5Bulgaristan3003255306-513
6Gürcistan3003159196-372
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