CANLI | Türkiye - Finlandiya

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Finlandiya ile karşı karşıya geliyor.
1. SET OYNANIYOR
TÜRKİYE: 11
FİNLANDİYA: 9
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MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU
Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.
Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.
Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.
Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.
1. SET OYNANIYOR
TÜRKİYE: 11
FİNLANDİYA: 9
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU
Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.
Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.
Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.
Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.