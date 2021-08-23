CANLI | Türkiye - Finlandiya

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A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Finlandiya ile karşı karşıya geliyor.

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23 Ağustos 2021 20:33
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Finlandiya ile karşı karşıya geliyor.

1. SET OYNANIYOR

TÜRKİYE: 11
FİNLANDİYA: 9

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MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.



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