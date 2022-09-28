CANLI: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti
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28 Eylül 2022 18:28
FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.

Türkiye, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 kaybetmişti. Filenin Sultanları, ikinci maçında ise Güney Kore'yi set vermeden 3-0 yenmeyi başardı.

CANLI / 3. SET

TÜRKİYE: 0
DOMİNİK CUMHURİYETİ: 0

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1. SET SONUCU: TÜRKİYE 21-25 DOMİNİK
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-21 DOMİNİK

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