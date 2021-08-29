CANLI | Türkiye - Çekya

1. SET

TÜRKİYE: 3

ÇEKYA: 1

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!

YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Çekya ile karşı karşıya geliyor.D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekibimiz, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile çeyrek finale yükselme mücadelesi veriyor.Türkiye, Çekya'yı geçerse çeyrek finalde Polanya-Ukrayna maçının galibiyle karşılacak.