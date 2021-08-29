CANLI | Türkiye - Çekya

20212 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, Çekya'yı yendiği takdirde çeyrek finale yükselecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI | Türkiye - Çekya
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29 Ağustos 2021 17:25
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Çekya ile karşı karşıya geliyor.

1. SET

TÜRKİYE: 3
ÇEKYA: 1

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D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekibimiz, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile çeyrek finale yükselme mücadelesi veriyor.

Türkiye, Çekya'yı geçerse çeyrek finalde Polanya-Ukrayna maçının galibiyle karşılacak.


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