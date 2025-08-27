CANLI: Türkiye - Çekya

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşılaşıyor.
Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanam karşılaşma, saat 14.45'te başlaydı. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayımlanıyor.
TÜRKİYE 29 - 28 ÇEKYA
(2. PERİYOT OYNANIYOR)
1. PERİYOT: 21 - 27
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Sırbistan
|1
|1
|0
|0
|98
|64
|34
|2
|2
|Türkiye
|2
|1
|0
|1
|117
|101
|16
|2
|3
|Portekiz
|1
|1
|0
|0
|62
|50
|12
|2
|4
|Çek Cumhuriyeti
|2
|1
|0
|1
|78
|86
|-8
|1
|5
|Letonya
|1
|0
|0
|1
|73
|93
|-20
|1
|6
|Estonya
|1
|0
|0
|1
|64
|98
|-34
|1