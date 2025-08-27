CANLI: Türkiye - Çekya

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşılaşıyor.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanam karşılaşma, saat 14.45'te başlaydı. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayımlanıyor.

TÜRKİYE 29 - 28 ÇEKYA

(2. PERİYOT OYNANIYOR)

1. PERİYOT: 21 - 27

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Sırbistan11009864342
2Türkiye2101117101162
3Portekiz11006250122
4Çek Cumhuriyeti21017886-81
5Letonya10017393-201
6Estonya10016498-341
