CANLI: Türkiye - Çekya

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası C Grubu 3. maçında Çekya ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Türkiye - Çekya
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21 Ağustos 2023 17:57
Son güncelleme 21 Ağustos 2023 19:20
2023 Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları, koleksiyondaki eksik kalan Avrupa şampiyonluğu için mücadelesini sürdürüyor. Milliler, grubun 3. maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.

CANLI: 3. SET

TÜRKİYE:10
ÇEKYA: 10


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1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 - 23 ÇEKYA
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 - 20 ÇEKYA

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