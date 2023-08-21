2023 Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları, koleksiyondaki eksik kalan Avrupa şampiyonluğu için mücadelesini sürdürüyor. Milliler, grubun 3. maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.
CANLI: 3. SET
TÜRKİYE:10
ÇEKYA: 10
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1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 - 23 ÇEKYA
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 - 20 ÇEKYA
CANLI: 3. SET
TÜRKİYE:10
ÇEKYA: 10
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 - 23 ÇEKYA
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 - 20 ÇEKYA