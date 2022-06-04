CANLI: Türkiye - Bulgaristan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan ile karşılaşıyor.
1. SET
TÜRKİYE: 3
BULGARİSTAN: 3
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Ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0'la geçmiş, Çin'e ise 3-1 kaybetmişti. Bulgaristan organizasyondaki ilk 2 maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı.
1. SET
TÜRKİYE: 3
BULGARİSTAN: 3
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
Ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0'la geçmiş, Çin'e ise 3-1 kaybetmişti. Bulgaristan organizasyondaki ilk 2 maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı.
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