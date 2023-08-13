CANLI | Türkiye - Bulgaristan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bulgaristan'ı konuk ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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CANLI | Türkiye - Bulgaristan
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13 Ağustos 2023 20:45
Son güncelleme 13 Ağustos 2023 21:24
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'la karşı karşıya geliyor.

İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, gruptan çıkmayı hedefliyor. A Milli Takım, grubun ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup etti.

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TÜRKİYE: 52
BULGARİSTAN: 22 

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