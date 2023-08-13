CANLI | Türkiye - Bulgaristan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'la karşı karşıya geliyor.
İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, gruptan çıkmayı hedefliyor. A Milli Takım, grubun ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup etti.
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TÜRKİYE: 52
BULGARİSTAN: 22
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İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, gruptan çıkmayı hedefliyor. A Milli Takım, grubun ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup etti.
CANLI | DEVRE
TÜRKİYE: 52
BULGARİSTAN: 22
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!