CANLI | Türkiye - Belçika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Millet Ligi'nde birinci hafta dördüncü karşılaşmasında Belçika ile karşılaşıyor.TÜRKİYE 15-25 BELÇİKAFilenin Sultanları, Millet Ligi'ndeki ilk 3 maçında 2 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. A Milli Takım ilk maçta İtalya'yı 3-0 mağlup ederken, ikinci maçta Çin'e 3-1 kaybetti. Filenin Sultanları, 3. maçta ise cuma günü Bulgaristan'ı set vermeden 3-0'la geçti.Belçika ise Milletler Ligi'nde ilk iki maçta Sırbistan ve İtalya'ya 3-1 mağlup olurken, 3. maçta ise Tayland'ı 3-2 mağlup etti.