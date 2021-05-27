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CANLI: Türkiye - Azerbaycan

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 öncesi Azerbaycan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

CANLI: Türkiye - Azerbaycan
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başladı.

TÜRKİYE 2-1 AZERBAYCAN

*2. yarı oynanıyor...

GOL: 27' Mahmudov, 34' Halil Dervişoğlu, 44' Kaan Ayhan

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İLK 11'LER

TÜRKİYE: Altay, Mert, Merih, Çağlar, Kaan, Rıdvan, Taylan, Orkun, Cengiz, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu



AZERBAYCAN: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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