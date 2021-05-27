CANLI: Türkiye - Azerbaycan

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor.
Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başladı.TÜRKİYE 2-1 AZERBAYCAN*2. yarı oynanıyor...
GOL: 27' Mahmudov, 34' Halil Dervişoğlu, 44' Kaan Ayhan
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Altay, Mert, Merih, Çağlar, Kaan, Rıdvan, Taylan, Orkun, Cengiz, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu AZERBAYCAN:
Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev.