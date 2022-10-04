CANLI: Türkiye - Almanya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında günü Almanya ile karşı karşıya geliyor.
Ay-yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
CANLI / 3. SET
TÜRKİYE: 21
ALMANYA: 18
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-21 ALMANYA
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 ALMANYA
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
Ay-yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
CANLI / 3. SET
TÜRKİYE: 21
ALMANYA: 18
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-21 ALMANYA
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 ALMANYA
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ