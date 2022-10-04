CANLI: Türkiye - Almanya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında Almanya ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Türkiye - Almanya
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04 Ekim 2022 19:58
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında günü Almanya ile karşı karşıya geliyor.

Ay-yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

CANLI / 3. SET

TÜRKİYE: 21
ALMANYA: 18

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-21 ALMANYA
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 ALMANYA

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