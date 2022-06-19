A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki 7. maçında Almanya'yla karşı karşıya geliyor.
Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanan mücadele saat 00:00'da başladı.
Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde yaptığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
CANLI SKOR
2. SET
TÜRKİYE: 17
ALMANYA: 15
1. Set: 25-22 (Türkiye)
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Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanan mücadele saat 00:00'da başladı.
Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde yaptığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
CANLI SKOR
2. SET
TÜRKİYE: 17
ALMANYA: 15
1. Set: 25-22 (Türkiye)
Sayfa sürekli güncellenmektedir, TIKLAYIN
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