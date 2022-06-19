CANLI | Türkiye - Almanya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci hafta etabı müsabakalarında Almanya'yla karşı karşıya geliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI | Türkiye - Almanya
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18 Haziran 2022 15:40
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki 7. maçında Almanya'yla karşı karşıya geliyor.

Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanan mücadele saat 00:00'da başladı.

Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde yaptığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

CANLI SKOR

2. SET

TÜRKİYE: 17
ALMANYA: 15

1. Set: 25-22 (Türkiye)

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