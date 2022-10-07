CANLI: Türkiye - ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşılaşıyor.
2. turda daha önce Almanya ve Kanada'yı 3-0'lık skorlarla mağlup eden Filenin Sultanları, çeyrek finali garantiledi.
CANLI: 2. SET
TÜRKİYE: 24
ABD: 21
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1. SET SONUCU: TÜRKİYE 22-25 ABD
2. turda daha önce Almanya ve Kanada'yı 3-0'lık skorlarla mağlup eden Filenin Sultanları, çeyrek finali garantiledi.
CANLI: 2. SET
TÜRKİYE: 24
ABD: 21
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 22-25 ABD
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