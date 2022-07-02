CANLI: Türkiye - ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ABD ile karşılaşıyor.
CANLI: 3. SET
TÜRKİYE: 1
ABD: 0
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 22-25 ABD
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 ABD
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Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Sultanlar, 3. karşılaşmada ise Japonya'yı set vermeden devirdi.
CANLI: 3. SET
TÜRKİYE: 1
ABD: 0
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 22-25 ABD
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 ABD
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Sultanlar, 3. karşılaşmada ise Japonya'yı set vermeden devirdi.
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