Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili kapsayan deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir adım gelmişti. "Omuz Omuza" yardım kampanyasını başlatan TFF, spor dünyasının önemli isimlerini bağış kampanyasında bir araya getiriyor.BeIN Sports stüdyolarında gerçekleşen etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ortaklığı ile dev bir rakama ulaşılması hedefleniyor. A Spor, beIN Sports, D Smart Spor, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8.5, ortak şekilde canlı olarak yayınlanıyor."İnşallah hem Gaziantep hem de Hatayspor önümüzdeki sezon ligde olmaya devam ederler. Ben şahsen bir vatandaş olarak bu ülkenin kutuplaşmasından rahatsızım. Bu kutuplaşmanın en önemli unsurlarından bir tanesi de futbol. Bu acı ama gerçek. Bu ortamda inşallah, birlik ve beraberlik unsuru kalıcı olur. Bizlere de futbol açısından genç nesillere daha olumlu bir ortam bırakmamız gerekiyor.""Acımız taze ama acının içinde umut ve gurur da var. Gurur, eşi benzeri görülmemiş olan birliktelik. Bu dayanışmanın eşi benzeri görülmemiş. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Bundan ders almayı ve dünyanın en güzel ülkesi olan vatanımızı geleceğe yakışır bir ülke haline getirmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki tüm ülkede farkındalık ve dönüşüm başlayacaktır. Şimdi önceliğimiz afet bölgesindeki insanların ihtiyaçlarını gidermek.""Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Öncelikle Volkan kardeşime teşekkür ediyorum. Bir Hataylı gibi mücadele etti. İyi ki varsın Volkan Demirel. Hatay sadece Atatürk'ün değil, 86 milyonun şahsi meselesidir. Bundan sonra yapılacak olan yardımların planlı ve sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlığın ölmediğini gösteriyor bu birliktelik.""Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişiyi tanıyorsam neredeyse yarısını kaybettim. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi de yapsaydık. Söyleyecek çok şey yok. Elimizden geldiği kadar bu kampanyalara destek vermesini rica ediyorum.""Bu kampanya en az 6 ay daha devam edecek. Bundan sonra bir takım özel maçlar yapacağız. Şampiyonlar Ligi finaline kadar birçok organizasyon yapacağız.""TFF olarak barınma ihtiyacını karşılamak adına yola çıktık. İmkanı olan herkese bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyorum. Tek amaç için buradayız. Kimsenin ben yardım yaptım artık yapmama gerek yok demesini istemiyoruz. Bu ihtiyaç hep devam edecek. Bugün Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ile birlikte tüm kulüplerimizle birlikteyiz. Hepimiz bir ağacın dallarıyız. Kökümüz bir.""Milletimizin başı sağ olsun. Depremden hemen ilk günü TFF olarak 20 milyon TL bir bağışta bulunduk. Arkasından tüm kulüplerimiz 59 milyon Lira bir bağış yaptılar. Yine 1. Lig kulüplerimiz 5 milyon TL bağış yaptı. TFF'de bunun üzerine 16 milyon ekleyerek 80 milyon TL ile Omuz Omuza Kampanyasını açıyoruz. 100 konteynerin hemen siparişini verdik. 10 gün içerisinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapmaya başlayacağız."Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı.""Zor günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz.""Ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden birinden sonra hepimiz derin üzüntüler içindeyiz. Hayata dönemiyoruz. Aklımız, fikrimiz, depremzede vatandaşlarımızla birlikte. Çok zor günler geçiren, ciddi can kayıpları sonrası şu anda gelecekleri ile ilgili umut isteyen vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, artık bu dakikadan sonra bence bize emanetler. Biz Türk Milleti olarak, depremi ilk günden beri onların yanında olduk, onları destekledik ama artık öyle bir dönemdeyiz ki, onların geleceği, onlarından bundan sonraki hayatları bizim sorumluluğumuzda. Her Türk vatandaşının şu anda düşünmesi ve yapması gereken tek bir şey var, bu kardeşlerimizin geleceğine ışık tutmak, onlara faydalı olmak. Ülkemiz, benim yaşadığım sürece boyunca gördüğüm en büyük kenetlenmeyi yaşadı. Ülkece kenetlendik. Her şeyi unuttuk ve hep onları düşündük. Bu akşam özel bir akşam. Futbol dünyasının akşamı. Çok özel bir gece. Herkes çok yardım etti, elinden geleni yaptı. Ama her zaman söylediğimiz gibi, bizim açımızdan yardımın sonu diye bir şey olamaz. Bu akşam futbol dünyası olarak ekranlardayız. Bu akşam depremzede kardeşlerimiz için yine umut olacak bir akşam olsun diye diliyorum"