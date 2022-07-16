Trabzonspor, Avusturya kampındaki hazırlıklar kapsamında Slovacko ile karşı karşıya geliyor.
Saat 19:00'da Nacionalni Nogometni Center Brdo Stadyumu'nda başlayan karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
TRABZONSPOR: 2 (43' 65' Kouassi)
SLOVACKO: 2 (16' 26' Holzer)
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
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TRABZONSPOR'UN 11'İ
Saat 19:00'da Nacionalni Nogometni Center Brdo Stadyumu'nda başlayan karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
TRABZONSPOR: 2 (43' 65' Kouassi)
SLOVACKO: 2 (16' 26' Holzer)
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
TRABZONSPOR'UN 11'İ
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