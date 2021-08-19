CANLI: Trabzonspor - Roma

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın dev kulübü Roma'yı ağırlıyor.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı, Sloven hakem Matej Jug yönetiyor. Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapıyor.
Eşleşmenin rövanş müsabakası 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.
TRABZONSPOR 0-1 ROMA
GOL: 55' Pellegrini
*2. yarı oynanıyor...
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İLK 11'LER
Trabzonspor
Uğurcan; Peres, Edgar le, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı; Bakasetas, Berat Özdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme
Roma
Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı, Sloven hakem Matej Jug yönetiyor. Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapıyor.
Eşleşmenin rövanş müsabakası 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.
TRABZONSPOR 0-1 ROMA
GOL: 55' Pellegrini
*2. yarı oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR; TIKLAYIN
İLK 11'LER
Trabzonspor
Uğurcan; Peres, Edgar le, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı; Bakasetas, Berat Özdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme
Roma
Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov.