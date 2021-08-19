CANLI: Trabzonspor - Roma

UEFA Avrupa Konferans ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'yı ağırlıyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI: Trabzonspor - Roma
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19 Ağustos 2021 20:29
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın dev kulübü Roma'yı ağırlıyor.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı, Sloven hakem Matej Jug yönetiyor. Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapıyor.

Eşleşmenin rövanş müsabakası 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.

TRABZONSPOR 0-1 ROMA

GOL: 55' Pellegrini

*2. yarı oynanıyor...

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İLK 11'LER

Trabzonspor
Uğurcan; Peres, Edgar le, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı; Bakasetas, Berat Özdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

Roma
Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov.




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