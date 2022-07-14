CANLI: Trabzonspor - MTK Budapeşte

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
CANLI: Trabzonspor - MTK Budapeşte
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2022 18:58
Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor, ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor: Muhammet, Larsen, Taha, Hugo, Faruk, Doğucan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Kouassi, Emrehan.

MTK Budapeşte: Balazs, Varju, Szepe, Nagy, Medgyes, Kata, Stieber, Biben, Miknyoczki, Bognar, Nemeth.

CANLI: 2. YARI

TRABZONSPOR: 2
MTK BUDAPEŞTE: 1

25' VITOR HUGO, 49' YUSUF ERDOĞAN /  38' NEMETH

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ