CANLI: Trabzonspor - MTK Budapeşte

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor, ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor: Muhammet, Larsen, Taha, Hugo, Faruk, Doğucan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Kouassi, Emrehan.
MTK Budapeşte: Balazs, Varju, Szepe, Nagy, Medgyes, Kata, Stieber, Biben, Miknyoczki, Bognar, Nemeth.
CANLI: 2. YARI
TRABZONSPOR: 2
MTK BUDAPEŞTE: 1
25' VITOR HUGO, 49' YUSUF ERDOĞAN / 38' NEMETH
Trabzonspor: Muhammet, Larsen, Taha, Hugo, Faruk, Doğucan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Kouassi, Emrehan.
MTK Budapeşte: Balazs, Varju, Szepe, Nagy, Medgyes, Kata, Stieber, Biben, Miknyoczki, Bognar, Nemeth.
CANLI: 2. YARI
TRABZONSPOR: 2
MTK BUDAPEŞTE: 1
25' VITOR HUGO, 49' YUSUF ERDOĞAN / 38' NEMETH
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