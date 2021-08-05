CANLI: Trabzonspor - Molde

UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu maçında Trabzonspor, Molde ile karşı karşıya geliyor.

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CANLI: Trabzonspor - Molde
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05 Ağustos 2021 19:16
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlıyor.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maçta Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers'in düdük çalıyor.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

CANLI SKOR

TRABZONSPOR: 3

MOLDE: 2

GOL: 15' Nwakaeme, 31, 64' Brynhildsen, 58' Vitor Hugo, 74' Djaniny

İLK 11'LER

Trabzonspor

Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Peres, Berat, Marek Hamšík, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny



Molde

Linde, Gregersen, Sinyan, Risa, Knudzton, Mannsverk, Hussain, Aursnes, Brynhildsen, Hestad, Omoijuanfo


Trabzonspor turu geçerse rakip Roma

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Molde kendi liginde çok formda

Norveç Ligi'nde 14 maçta 30 puanı bulunan Molde lider durumda. 34 gol atıp 13 kez kalesinde gol atan Norveç ekibi 3 ay önce sezonu açtığı için şu ana kadar kupa da dahil olmak üzere 20 resmi maç yaptı.

Avrupa kupalarında 136. maç

Bordo-mavili ekip, Molde karşısında Avrupa kupalarındaki 136. maçını oynayacak.

Trabzonspor, geride kalan 135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 183 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç oynadı.

 

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