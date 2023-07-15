Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Slovenya'da hazırlıklarına devam eden bordo-mavili ekip, MOL Fehervar ile karşı karşıya geliyor.
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TRABZONSPOR: 1 | 9' Maxi Gomez
MOL FEHERVAR: 1 | 37' Aron
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Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuştu.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ!
Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Benkovic, Hüseyin, Eren, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Orsic, Gomez.
CANLI SKOR - DEVRE
TRABZONSPOR: 1 | 9' Maxi Gomez
MOL FEHERVAR: 1 | 37' Aron
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuştu.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ!
Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Benkovic, Hüseyin, Eren, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Orsic, Gomez.