CANLI | Trabzonspor - MOL Fehervar

Trabzonspor, hazırlık maçında MOL Fehervar ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
CANLI | Trabzonspor - MOL Fehervar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2023 09:15
Son güncelleme 15 Temmuz 2023 19:20
Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Slovenya'da hazırlıklarına devam eden bordo-mavili ekip, MOL Fehervar ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR - DEVRE

TRABZONSPOR: 1 | 9' Maxi Gomez
MOL FEHERVAR: 1 | 37' Aron

SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuştu.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ!

Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Benkovic, Hüseyin, Eren, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Orsic, Gomez.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery