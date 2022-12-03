Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Hull City ile kozlarını paylaşıyor.



CANLI SKOR:



TRABZONSPOR: 1

HULL CITY: 0



4' TREZEGUET



(DEVRE ARASI)



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İLK 11'LER



Trabzonspor XI: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Arif, Siopis, Hamšík, Abdülkadir, Trézéguet, Naci, Umut



HullCity XI: Ingram, Coyle, Elder, Jones, Longman, McLoughlin, Smith, Simons, Michaël Seri, Slater, Jarvis



Ada ekibi, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'le özel maçta rakip olmuş ve mücadele 1-1'lik skorla sona ermişti.



Karadeniz ekibi, kamptaki ikinci maçını 7 Aralık Çarşamba günü bu kez Premier Lig ekibi Crystal Palace ile yapacak.





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