CANLI: Trabzonspor - Empoli

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 4. hazırlık maçında İtalya'nın Empoli takımıyla karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Trabzonspor - Empoli
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25 Temmuz 2022 18:12
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya geliyor.

CANLI / 1.DEVRE

TRABZONSPOR: 0
EMPOLI: 1

13' DESTRO



11'LER

Trabzonspor:Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Eren, Doğucan, Siopis, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir, Kouassi, Djaniny.

Empoli: Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami, Destro, Satriano






Hazırlık maçı karnesi

Trabzonspor ilk hazırlık maçında MTK'yı 2-1 mağlup etmiş, ikinci maçında Slovacko ile 2-2 berabere kalmış ve üçüncü maçında ise Torino'ya 3-0 mağlup olmuştu.

5 gün sonra Süper Kupa

Trabzonspor Empoli ile Avusturya kampında karşı karşıya geldikten sonra Türkiye'ye dönerek Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak 30 Temmuz Cumartesi saat 20:45'te Trabzonspor ile Sivasspor Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak.

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