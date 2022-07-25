CANLI: Trabzonspor - Empoli

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TRABZONSPOR: 0

EMPOLI: 1



13' DESTRO

11'LER





Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya geliyor.Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Eren, Doğucan, Siopis, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir, Kouassi, Djaniny.Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami, Destro, SatrianoTrabzonspor ilk hazırlık maçında MTK'yı 2-1 mağlup etmiş, ikinci maçında Slovacko ile 2-2 berabere kalmış ve üçüncü maçında ise Torino'ya 3-0 mağlup olmuştu.Trabzonspor Empoli ile Avusturya kampında karşı karşıya geldikten sonra Türkiye'ye dönerek Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak 30 Temmuz Cumartesi saat 20:45'te Trabzonspor ile Sivasspor Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak.