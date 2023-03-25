CANLI: Trabzonspor'da genel kurul günü

Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu cumartesi günü başlayacak.



Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün sürecek genel kurulda, kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, seçime tek başkan adayı olarak girecek.



Trabzonspor'un toplam borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğu açıklandı.





Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.



Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek.



Kongrenin ilk gününde kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası oylanacak.



İkinci günde aynı saatte başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.



Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için Deniz Erçin, Harun Özdemir, Recep Bakırtaş ve Levent Sekban, asil adaylık başvurusunda bulundu.



Doğan'ın asil ve yedek yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:



Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı



Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.



