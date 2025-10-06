CANLI | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan konuşuyor

CANLI





"En büyük konu ekonomi. Ekonomiyi yerinde tutmak gerekiyor. Geldiğimiz günden beri her ne kadar sahada başarılı olamadıysak, ekonomide o kadar başarılı olduk."



"SORUMLUSU BENİM"



"Sahada başarılı olamamamızın çok sebebi var ama bir eksiklik varsa sorumluluğu bana aittir. Eksiklerimiz bu zaman içerisinde gördük. Hatalarımız oldu ama bu hatalardan ders çıkararak yeni bir sezona başladık."



"AHMET AĞAOĞLU DA BU YÜZDEN AYRILDI"



"Yapmak isteyip yapamadığımız çok şey var. Hesabını yapmadığım, planlamadığım bir dönemde başkan oldum ben. Çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı biliyordum. Ahmet Ağaoğlu ilk geldiği zamanda da kulüp sıkıntıdaydı. Şampiyon olduktan sonra çok büyük para harcamıştık. Fakat transferler tutmadı, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Keşke o süreci daha iyi yönetebilseydik. Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılma sebebi ekonomiydi, Trabzonspor'un yönetilebilir bir pozisyonu yoktu."



Ertuğrul Doğan: "Rakiplerimiz artık bizim 4-5 katımız bütçelerle hareket ediyor. Fark çok açıldı. Herkesle her yerde güç savasında olurum. Oyuncu bazında farkın açıldığını söylemesem olmaz. Rakiplerimizin borçlarının. 20-25 milyar olduğu yerde bizim 2.5 milyar."





"Öncelikle Fatih hoca ve ekibini tebrik ederim. Güzel bir başlangıç yaptılar. Herkes motive. Herkese tek tek teşekkür ederim. Benim burada 8. yılım, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz bir emek veriyorlar. Fatih hoca tesislerde kalıyor. Çok karakterli futbolculara sahibiz. ""Devre arasında hocamızın bir talebi olduğu zaman, istediği oyuncuları da bünyemize katmak için elimizden geleni yapacağız""Önümüzdeki günlerin Trabzonspor için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur.""Trabzonspor başkanları genelde yalnız olur. Sponsor desteği yok, taraftarlarımız iyi niyetli ama maddi durumlar da ortada."