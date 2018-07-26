Canlı | Torshavn-Beşiktaş

Beşiktaş Futbol Takımı, bu sezon Avrupa kupalarına Faroe Adaları'nda başlıyor.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibine konuk olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
B36 TORSHAVN: 0
BEŞİKTAŞ: 2
GOL: 8' Jeremain Lens, 26' Gökhan Gönül
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Tolga, Gökhan, Necip, Fatih, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Babel, Larin
B36 Torshavn'ın Beşiktaş 11'i: Hentze, Mellemgaard, Faero, Petersen, Eriksen, Jacobsen, Brockie, Olsen, Cieslewics, Magnusson, Saag
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibine konuk olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
B36 TORSHAVN: 0
BEŞİKTAŞ: 2
GOL: 8' Jeremain Lens, 26' Gökhan Gönül
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Tolga, Gökhan, Necip, Fatih, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Babel, Larin
B36 Torshavn'ın Beşiktaş 11'i: Hentze, Mellemgaard, Faero, Petersen, Eriksen, Jacobsen, Brockie, Olsen, Cieslewics, Magnusson, Saag
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