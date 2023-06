CANLI: TFF'de seçim zamanı

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştiriliyor.Saat 11.00'de başlayan seçimde mevcut başkan Mehmet Büyükekşi tek aday.Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek.Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bugün, futbol ailemizin siz değerli üyeleri ile birlikte olağan seçimli genel kurulu gerçekleştiriyoruz.Futbol, insanları toplumsal olarak bir araya getiren ve ortak bir hedef etrafından birleştiren en büyük güçlerden bir tanesi. 2022-2023 sezonunu tamamladık, bu sezon Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray 'ı, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi, Süper Lig'e yükselen Samsunspor'u, Çaykur Rizespor'u, Pendikspor'u, 1. Lig'e yükselen Çorumspor, Kocaelispor ve Şanlıurfaspor'u, 2. Lig'e yükselen Yeni Mersin İDmanyurdu'nu, Iğdır FK'yı, 68 Aksaray Belediyespor, Belediye Derincespor'u, Karaman FK, Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u, BAL'dan 3. Lig'e yükselen takımları kutluyorum. Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde şampiyon olan FOMGET Kulübü'nü de tebrik ediyorum.Bu güzel oyunu, daha da güzelleştirmek için mücadele eden futbol camiasının tüm fertlerine de teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, sevinç ve mutluluklar kadar üzüntü ve keder de hayatın içerisinde. Tarihin en büyük doğal afetlerinden birisini yaşadık. 6 Şubat depremi de hepimize çok büyük acı verdi. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Futbol ailemizden de büyük kayıplar verdik. Birçok kulübümüz ve sporcularımız da yara aldı. Bu nedenle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Futbolun birleştirici gücü ile maddi ve manevi destek seferberliği ilan eden tüm kulüplerimizden Allah razı olsun.Bildiğiniz gibi geçen yıl 16 Haziran'da yine sizlerle birlikteydik. Bir yıllık süre içerisinde, TFF başkanlığı görevini en iyi şekilde yerine getirmek için söz vermiştim. Güven, adalet, şeffaflık, eşitlik prensiplerini benimsemiş, ulaşılabilir bir yönetim anlayışı içerisinde olmayı taahhüt etmiştim. Hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projeleri de sizlerle paylaşmıştım. Allah'a şükür verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik. Birçok alanda önemli kararlar aldık. Futbolun gelişimi için çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimsedik.Bireysel çabaların ötesinde, tüm paydaşların uyumunun bir neticesi olarak görüyoruz başarıyı. Sizlerle sürekli istişare halinde olduk. Türk futboluna ortak aklı hakim kıldık. Doğru ve yararlı olanı, adil, şeffaf ve tarafsız bir yönetim anlayışı ile hayata geçirdik. Hiçbir gruba, kimseye ayrıcalık vermedik. Vermeyiz de. Tüm kulüplerimiz, futbol ailemizin bizim başımızın tacı dedik. Sevgide ve saygıda kusur etmedik. 1 yıllık sürede, gelecek 5 yılı planlayarak birçok proje başlattık. Önümüzdeki 4 yıllık dönemde sizlerle birlikte bunları başarıyla tamamlamak istiyoruz."TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen: "Biz bir futbol ailesiyiz. Bunun içinde Süper Lig'den tutun da, 1. Lig'den, 2. Lig'de, BAL ligleri, en alttakilere kadar biz bir aileyiz. Bu ailede kimsenin birbirine küsme, kızma hakkı olmadığını düşünüyorum. Burada bazı gerginlikler olabilir, insani hatalar olabilir. Biz şu açıdan kendimizden eminiz, her kulübe eşit mesafede bakıyoruz. Bizim bütün çabamız, burada doğru şeyler yapmak, Türkiye'deki futbol sevgisinin karşılığını vermek. Futbol üzerinden kavga yaratma hakkımız olamaz. Bizim ve hiçbir kulübümüzün böyle bir hakkı olamaz."TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen: "Biz bir futbol ülkesiyiz. Bunu çok iyi kullanmamız lazım. İnsanlarımıza, gençlerimize doğru mesajlar vermemiz lazım. Önümüzde 4 yıllık uzun bir dönem var, bu dönemde her şeyimizi ortaya koyarak çalışacağız"Göksel Gümüşdağ: "Türk futboluna hayırlı olsun. Mehmet Büyükekşi, bir yılda sarf ettiği eforla, yeni dönemde aday olmayı hak etti. Mehmet Büyükekşi'yi destekliyoruz. Futbol adına önemli işler yapmak istiyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz."