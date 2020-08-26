CANLI | Süper Lig'de fikstür çekimi

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekiliyor ve derbi haftaları da belli oluyor.

CANLI | Süper Lig'de fikstür çekimi
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26 Ağustos 2020 21:00
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi saat 21.00'de başladı.

Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbilerin 3, 10 ve 19. haftalarda yapılacağı açıklandı.

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