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Adana Demirspor

GZT Giresunspor

Yılport Samsunspor

TFF 1. Lig'de tamamlanacak normal sezon maçlarıyla doğrudan Süper Lig'e yükselecek iki takımın yanı sıra play-off oynayacak takımlar ve eşleşmeleri belli olacak.Adanaspor 0-2 SamsunsporMenemenspor 0-4 Adana DemirsporTuzlaspor 1-2 Giresunspor(70) Adana Demirspor(70) Giresunspor(70) SamsunsporPuan eşitliği halinde rakiplerinin gerisinde kalacak Yılport Samsunspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için üzerindeki iki takımı puan olarak geçmesi gerekiyor.İlk 3 sıradaki takımdan birisinin play-off mücadelesi vereceği ligde Altay ve İstanbulspor playoffta eşleşti. Play-off'u garantileyen Altınordu'nun rakibi de ligi 3. sırada tamamlayan ekip olacak.TFF 1. Lig'de son hafta öncesi Süper Lig'e çıkma ihtimali bulunan ekiplerden Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalan Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıdı.Aybaba'nın Kayserispor'u Süper Lig'e taşıdığı sezon GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de Kayserispor'da forma giyiyordu.En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor.Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sefer teknik adamlık kariyerinde bunu başarmak için mücadele edecek.TFF 1. Lig'de daha önce 7 kez Süper Lig vizesi alan Yılport Samsunspor, en fazla Süper Lig'e çıkan ekip konumunda bulunuyor. 1968-1969, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993 ve 2010-2011'de Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Samsunspor, daha önce 30 yıl Süper Lig'de mücadele etti.Samsunspor'un Süper Lig'e çıktığı 1990-1991 ve 1992-1993 sezonlarında takımda futbolcu olarak yer alan Ertuğrul Sağlam, bu sefer teknik direktör olarak bunu başarmak isteyecek.