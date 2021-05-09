CANLI: Süper Lig'e yükselen iki takım belli oluyor

Aynı puana sahip Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un son haftaya ilk 3 sırada girdiği TFF 1. Lig'de yükselen iki takım belli oluyor.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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CANLI: Süper Lig'e yükselen iki takım belli oluyor
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09 Mayıs 2021 20:26
TFF 1. Lig'de tamamlanacak normal sezon maçlarıyla doğrudan Süper Lig'e yükselecek iki takımın yanı sıra play-off oynayacak takımlar ve eşleşmeleri belli olacak.

CANLI SKORLAR

Adanaspor 0-2 Samsunspor
Menemenspor 0-4 Adana Demirspor
Tuzlaspor 1-2 Giresunspor

CANLI PUAN DURUMU

1- (70) Adana Demirspor
2- (70) Giresunspor
3- (70) Samsunspor

*İKİNCİ YARI

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Puan eşitliği halinde rakiplerinin gerisinde kalacak Yılport Samsunspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için üzerindeki iki takımı puan olarak geçmesi gerekiyor.

İlk 3 sıradaki takımdan birisinin play-off mücadelesi vereceği ligde Altay ve İstanbulspor playoffta eşleşti. Play-off'u garantileyen Altınordu'nun rakibi de ligi 3. sırada tamamlayan ekip olacak.

Adana Demirspor

TFF 1. Lig'de son hafta öncesi Süper Lig'e çıkma ihtimali bulunan ekiplerden Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalan Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıdı.

Aybaba'nın Kayserispor'u Süper Lig'e taşıdığı sezon GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de Kayserispor'da forma giyiyordu.

GZT Giresunspor

En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor.

Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sefer teknik adamlık kariyerinde bunu başarmak için mücadele edecek.

Yılport Samsunspor

TFF 1. Lig'de daha önce 7 kez Süper Lig vizesi alan Yılport Samsunspor, en fazla Süper Lig'e çıkan ekip konumunda bulunuyor. 1968-1969, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993 ve 2010-2011'de Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Samsunspor, daha önce 30 yıl Süper Lig'de mücadele etti.

Samsunspor'un Süper Lig'e çıktığı 1990-1991 ve 1992-1993 sezonlarında takımda futbolcu olarak yer alan Ertuğrul Sağlam, bu sefer teknik direktör olarak bunu başarmak isteyecek.

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