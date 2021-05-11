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ÜÇ TAKIM KÜME DÜŞEBİLİR

Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 79, üçüncü Galatasaray'ın ise 78 puanı bulunuyor.Beşiktaş 0-0 KaragümrükFenerbahçe 0-0 SivassporDenizlispor 0-0 GalatasarayGaziantep FK 0-1 RizesporBaşakşehir 0-0 KayserisporKasımpaşa 0-0 AnkaragücüAlanyaspor 0-0 ErzurumsporMalatyaspor 0-0 HataysporGençlerbirliği 0-0 Göztepe1- BEŞİKTAŞ: 822- FENERBAHÇE: 803- GALATASARAY: 7915 - KASIMPAŞA: 4416 - ANTALYASPOR: 4317 - KAYSERİSPOR: 4118 - ANKARAGÜCÜ: 3919 - ERZURUM BB: 3820 - GENÇLERBİRLİĞİ: 3621 - DENİZLİSPOR: 29Siyah-beyazlılar, derbiyi kaybetmesine rağmen liderlik koltuğunda avantajını sürdürüyor. 81 puanlı Beşiktaş, Salı günü sahasında oynayacağı Karagümrük maçının ardından hafta sonu İzmir'de Göztepe deplasmanına çıkacak.Beşiktaş iki maçtan en az 4 puan alması halinde 16. şampiyonluğunu kutlayacak. Ancak Sergen Yalçın'ın öğrencileri puan kayıplarında ise Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maç sonuçlarına bakacak.Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle çıkışa geçen Fenerbahçe, Ankaragücü galibiyetiyle 2. sıradaki yerini koruyup lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye indirdi.Sarı-lacivertliler, iki maçtan alacağı 6 puanın ardından Beşiktaş'ın en fazla 3 puan almasını bekleyecek. Beşiktaş'ın en az 4 puan alması halinde ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali kalmayacak.Fenerbahçe, ikili averajı Beşiktaş'a kaptırdığı için aynı puanda olması halinde kupayı ezeli rakibine kaptıracak.Beşiktaş'ı sahasında 3-1 yenerek şampiyonluk ihtimalini son 2 haftaya taşıyan Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan etmesi için Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin puan kayıplarını bekleyecek.Fatih Terim'in öğrencileri, iki maçını mutlak kazanmak zorunda; ardından ise Fenerbahçe'nin en fazla 3 puan, Beşiktaş'ın ise en fazla 2 puan almasını bekleyecek.Galaatasaray ile Beşiktaş'ın ikili averajı aynı olduğu için puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. Siyah-beyazlılar son 2 haftaya 45, sarı-kırmızılı takım ise 39 averajla giriyor.Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un ardından küme düşecek diğer üç takım da belli olabilir.Düşme potasında bulunan Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.