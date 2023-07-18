Süper Lig'de yeni sezonunda İstanbul takımları en fazla 5 maç üst üste İstanbul'da oynayacak.



Süper Lig'de bu sezon hiçbir takım 2 hafta üst üste kendi sahasında oynamayacak.



Süper Lig'de derbi haftaları açıklandı. Derbiler; 2, 5, 9, 11, 15 ve 18. haftalarda oynanacak.



