Merakla beklenen Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi gerçekleştiriyor.
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Süper Lig'de yeni sezonunda İstanbul takımları en fazla 5 maç üst üste İstanbul'da oynayacak.
Süper Lig'de bu sezon hiçbir takım 2 hafta üst üste kendi sahasında oynamayacak.
Süper Lig'de derbi haftaları açıklandı. Derbiler; 2, 5, 9, 11, 15 ve 18. haftalarda oynanacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Sivasspor - Samsunspor
Kasımpaşa - Ankaragücü
Pendikspor - Hatayspor
Konyaspor - İstanbulspor
Başakşehir - Alanyaspor
Karagümrük - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Kayserispor - Galatasaray
Trabzonspor - Antalyaspor
CANLI AKTARIYORUZ!
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTE!
Süper Lig'de yeni sezonunda İstanbul takımları en fazla 5 maç üst üste İstanbul'da oynayacak.
Süper Lig'de bu sezon hiçbir takım 2 hafta üst üste kendi sahasında oynamayacak.
Süper Lig'de derbi haftaları açıklandı. Derbiler; 2, 5, 9, 11, 15 ve 18. haftalarda oynanacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Sivasspor - Samsunspor
Kasımpaşa - Ankaragücü
Pendikspor - Hatayspor
Konyaspor - İstanbulspor
Başakşehir - Alanyaspor
Karagümrük - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Kayserispor - Galatasaray
Trabzonspor - Antalyaspor