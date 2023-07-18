CANLI | Süper Lig'de fikstür çekimi!

Merakla beklenen Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi yapılıyor.

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CANLI | Süper Lig'de fikstür çekimi!
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18 Temmuz 2023 21:28
Son güncelleme 18 Temmuz 2023 22:30
Merakla beklenen Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi gerçekleştiriyor.

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Süper Lig'de yeni sezonunda İstanbul takımları en fazla 5 maç üst üste İstanbul'da oynayacak.

Süper Lig'de bu sezon hiçbir takım 2 hafta üst üste kendi sahasında oynamayacak.

Süper Lig'de derbi haftaları açıklandı. Derbiler; 2, 5, 9, 11, 15 ve 18. haftalarda oynanacak.

SÜPER LİG 1. HAFTA

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Sivasspor - Samsunspor
Kasımpaşa - Ankaragücü
Pendikspor - Hatayspor
Konyaspor - İstanbulspor
Başakşehir - Alanyaspor
Karagümrük - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Kayserispor - Galatasaray
Trabzonspor - Antalyaspor

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