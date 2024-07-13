CANLI | Strasbourg - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fransa'nın Strasbourg ekibiyle karşı karşıya geliyor.
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STRASBOURG: 0
FENERBAHÇE: 1 | 5' Szymanski
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FENERABHÇE'NİN İLK 11'İ
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko.
2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.
Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.
Jose Mourinho'nun ekibi, Strasbourg ile yapacağı müsabakanın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek.
CANLI SKOR | 1. DEVRE
STRASBOURG: 0
FENERBAHÇE: 1 | 5' Szymanski
SAYFAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
FENERABHÇE'NİN İLK 11'İ
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko.
2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.
Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.
Jose Mourinho'nun ekibi, Strasbourg ile yapacağı müsabakanın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek.
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