CANLI | Strasbourg - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Avusturya'daki son hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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CANLI | Strasbourg - Fenerbahçe
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13 Temmuz 2024 19:26
Son güncelleme 13 Temmuz 2024 19:39
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fransa'nın Strasbourg ekibiyle karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR | 1. DEVRE

STRASBOURG: 0
FENERBAHÇE: 1 | 5' Szymanski

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FENERABHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko.

2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.

Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

Jose Mourinho'nun ekibi, Strasbourg ile yapacağı müsabakanın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek.

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