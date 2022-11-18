CANLI: Stefan Kuntz konuşuyor

Samet Akaydın: "Asla pes etmeyi sevmiyorum. Maçlara çıkarken Montella Hocam 'Kendine sınır koyma. Her maç üzerine bir şeyler koy' der. Genç arkadaşlarım da hiçbir zaman pes etmesinler. Çalıştıkları zaman her şey önlerine geliyor."



Stefan Kuntz: "Uzun vadeli bir yolculuk bu. Biz düşüncelerimizi ve planlarımız uzun vadeli yapıyoruz. İstenmeyen bir durum görülebilir. Biz bunun üzerinde devam ve istikrarlı bir şekilde çalışacağız."



Stefan Kuntz: "Şöyle bir ortama alışkındım; Analiz yaptığımızda oyuncularım benimle direkt diyaloğa girmelerini isteyen biriyim. Ama burada da bir gelişme görüyoruz. Hamit ve Kenan Bey bana bununla ilgili bil verdiler. Oyuncuların bize verdiği sinyaller ve vücut dilleri bambaşka yöne doğru gidiyor ve biz bunun enerjisini alıyoruz."



Stefan Kuntz: "İskoçya, Galler'e yakın bir rakip onun için böyle bir rakip seçtik. Çek Cumhuriyeti güçlü bir takım. Ama biz kendimize odaklandık, kendi oyunumuzu nasıl sahaya yansıtabiliriz, mart ayına kadar oyuncuları nasıl daha iyi ve hazır hale getirebiliriz bunun derdindeyiz. Bunun üzerine çalışıyoruz."



Stefan Kuntz: "Tabii ki bu sistemi 90 dakikaya yaymak hatasız mümkün değil. Analizlerde hatalarımızı en aza indirip, oyun kalitesini yükseltmek istiyoruz. Biz bir aile olma yolundayız. Bazı oyuncular kadrodan ayrılmak zorunda kalsa da yerine giren 1-0 önde başlamış oluyor. Bu oyunu da sahaya yansıtmaları daha kolay oluyor. Bunun için benim içim rahat."

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya karşılaşması öncesi futbolculardan Samet Akaydın ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Açıklamaları canlı olarak aktarıyoruz."Samet Akaydın Çekya maçında ilk 11'de oynayacak. Sorularınızı buna göre sorabilirsiniz""Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Mükemmel bir atmosfer vardı. Antep'te de çok iyi şekilde karşılandık. Hocama da teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp hocama olan güveni boşa çıkarmak istemiyorum.""Her sporcunun hayalidir Milli formayı giymek. Bana çok şey katacaktır her anlamda. Sistem zor bir sistem ama bunu bilenler için zor gelmeyecektir. Üstesinden en iyi şekilde geleceğimi düşünüyorum.""Farklı oyun anlayışı olan iyi oyuncuları takımımıza katabilmemizin en büyük sebeplerinden biri Türk takımlarının bu sezon başarılı olmasıdır. Türk kulüpleri son zamanlarda iyi işler çıkarıyor. Genç oyuncular için denge çok önemli. Sahada tecrübeli oyuncularla oynamaları onlar için daha iyi olabilir.""Salih Özcan ve ferdi gibi farklı bir milli takımda oynayan oyuncuları da kazandırmamız önemli. Bunlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."