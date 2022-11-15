CANLI: Stefan Kuntz konuşuyor

A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kaptan Hakan Çalhanoğlu ile birlikte İskoçya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Açıklamaları canlı olarak aktarıyoruz.Hakan Çalhanoğlu: "Her şey iyi gidiyor. Her şey güzel. İki hazırlık maçı bizim için önemli. En son kampta iyi performans sergileyemedik. Bunların analizini yaptık. En iyi şekilde oynayacağımızı düşünüyorum"Hakan Çalhanoğlu: "Burada olduğumuz için çok mutluyum. Çok güzel karşılandık, bu kadar beklemiyorduk açıkçası. Yarınki maç bizim için önemli, iki maç da bizim için önemli. Ciddi hazırlık maçları. Hazırlık maçı diye çıkmayacağız. Dünya Kupası'na katılamadığımız için çok üzgünüm. Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim, izlersem içimi yakacağını biliyorum. Mart ayında maçlarımız var. Bunlara iyi hazırlanacağız."Hakan Çalhanoğlu: "Arda ve Emirhan burada olduğu için çok mutluyum. İnşallah kulüplerinde çok süre alırlar. Bazen maçlara bakınca Arda'nın sonradan oyuna girdiğini görüyorum, hocanın korumalıyız açıklamalarını görüyorum. Koruma bir yere kadar. Tecrübe kazanması gerekiyor oynayarak. Ben de genç yaşta oynayıp başladım."Stefan Kuntz: "Rakiplerimizi seçerken, Galler rakibimiz mesela, onun için İskoçya'yı seçtik. Birbirine yakın ülkelerle kendimizi en iyi şekilde hazırlayacağımızı düşündük."Stefan Kuntz: (Arda Güler, Emirhan İlkhan) "Bir öncesinde de söyledim, bu oyuncuların hocalarıyla iletişim halindeydik. Bu oyuncuları takip ediyorduk. Gözlerimiz üzerindeydi. Bizim için onları en güzel şekilde A Milli Takım'a dahil edebilmek."