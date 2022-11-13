CANLI: Stefan Kuntz konuşuyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Stefan Kuntz konuşuyor
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13 Kasım 2022 17:33
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Kuntz'un açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz.

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(Taksim'deki patlama) "Biz de ilk etapta olayı duyduğumuzda çok üzüldük. Patlamada hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz"


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