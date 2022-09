CANLI: Stefan Kuntz konuşuyor

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ

A Milli Takım'ın Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşma öncesi Stefan Kuntz ve futbolculardan İrfan Can Kahveci, açıklamalarda bulunuyor. Açıklamaları canlı olarak aktarıyoruz."Lüksemburg maçından sonra çok üzüldük. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Maçtan sonra da hatalarımızı gördük ve ders çıkardık.""Daha önce de sentetik çimlerde oynadık. Çok da bizi etkileyecek bir durum olacağını düşünmüyorum. Her türlü etkene hazırız. İnşallah yarın da çıkıp son maçımızı güzel bir şekilde bitiririz.""Burada Faroe Adaları teknik direktörü gelişmelerimizden çok iyi haber almış. Savunma oyuncularıyla ilgili sakatlık problemlerimizi görmüş. Bununla ilgili değerlendirmelerini yapmıştır.""İdmanda göreceğiz Ozan'ın bizimle olup olamayacağını. Yeni oyuncularımız var. Cenk geldi. Ravil Tagir bizim için yeni ama Ümit Milli Takım'da oynadığı için nasıl oynadığımızı biliyor. Oyuncularıma güveniyorum. Sakatlıkların bize etkisi olmayacak. Güzel bir oyunla amacımıza ulaşmak istiyoruz.""Lüksemburg mağlubiyeti için anlık kararlar veriyoruz. Aynaya bakıyoruz ve daha iyisi mümkün değildi diyorum. Bu aldığımız skor boks maçı gibi bakarsak yüzümüze yumruğu yedik ama nakavt olmadık.""Oyuncularımızla analiz yaptık. 3 notada mükemmel olmadığımızı gösterdik ve hatırlattık. Artık Lüksemburg maçını kapatıp önümüzdeki maçlara odaklanmamız lazım."