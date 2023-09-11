CANLI: Stefan Kuntz konuşuyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve İsmail Yüksek, Japonya ile oynanacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenliyor. Açıklamaları canlı aktarıyoruz."Yarın çok özel bir maç olacak. Japonya çok değerli bir takım. Birkaç istisnai oyuncu hariç çoğu oyuncu Avrupa'da oynuyor. Disiplinli bir takım. 1998'den beri tüm Dünya Kupası'na katıldılar. Son Dünya Kupası'ndan lider çıktılar. Son 16'da da Hırvatistan'a penaltılarda elendi. Yarın bizim için değerli bir maç olacak. Böyle rakiplerle oynamak olmuyor her zaman. Kendimizi tartmak amacıyla, farklı bir ekolle karşılaşmak ilginç ve faydalı olacaktır. Umarım güzel bir maç olur. İki takıma da başarılar diliyorum."''Ermenistan maçı hiç istemediğimiz sonuç oldu. Gerekli analizlerimizi yaptık. Yarın zor bir maç olacak. Biz yarına kadar hazır olacağız. Yarın güzel bir oyun ve mücadele göstereceğimizi düşünüyorum.''"Tabii oyuncularımızın üzüntülü olmalarını anlayabiliyorum. Kesinlikle büyük bir adım atabilirdik ama ufak bir adım atmış olduk. Şu andaki Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kendi elimizde kupaya katılmak ve kupaya katılacağız.