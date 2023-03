CANLI | Stefan Kuntz konuşuyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcu Cengiz Ünder, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile oynanacak maç öncesinde bir basın toplantısı düzenliyor."Milli takımda olmak her zaman farklı bir duygu benim için. Kendimi çok iyi hissediyorum milli takımda oynadığım zaman. Takımımızın durumu gayet iyi. Şu anda her şey yolunda. Amacımız yarın 3 puan almak ve Hırvatistan maçına en iyi şekilde hazırlanmak""Mkhitaryan, Roma'da oynarken iyi bir arkadaşımdı. Sürekli konuştuğum birisiydi. Onun burada olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Sadece kazanmak istiyoruz. Tek istediğim yarın kazanıp Türkiye'ye mutlu bir şekilde dönmek.""Takım arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu turnuvanın bizim ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Günden güne daha iyi bir takım haline geliyoruz. Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz. Hocamızla da sürekli bunu konuştuk, Almanya'da olmayı çok istiyoruz""Marsilya'da bu sisteme ilk başladığımda benim için çok zordu. Hocamız benden daha fazla defans yapmamı istiyordu. Başlarda çok zorlandım. Ama sonradan en iyi şekilde bu yönümü geliştirdim. Şu anda bütün maçlarda oynuyordum. Ama başlangıçta çok zordu. Bu sistemde oynadığım için kendimi daha iyi hissediyorum. Milli takım'da daha farklı bir pozisyonda oynuyorum. Yine aynı pozisyon ama daha çok hücumda rol alıyorum. Daha fazla gol atıyorum. Çoğu maçlarda asist ve gol atıyorum. Yarın bunu tekrar yapacağım.""Genelde milli takım maçlarında stadyum full olur. Buraya bunun için geldik. Böyle olacağını biliyoruz. Yarın çıkıp en iyi şekilde sahada kendimizi göstereceğiz""FIFA sıralamasına baktığınızda, orada bazı durumları görüyorsunuz. Oradan da sorunun cevabı biraz veriliyor. Ama biz sonuçta Almanya'ya gitmek istiyoruz.""Genel olarak aslında belirli prensipler vardır. Eğer o prensipleri ayakta tutabilirsek... İlk hedefimiz o, 3'lü de oynasak, 4'lü de oynasak. Hangi oyuncuların kadroya dahil olduğuyla ilgili onların performans durumlarıyla ilgili de karar veriyoruz. O yüzden şöyle diyebilirim, 3'lü veya 4'lü oynamanın dışında, biz biraz daha oyuncularımızın anlık durumuna göre hareket ediyoruz.""Korona süresinden öncesini düşünürseniz, Ermeni futboluna biraz da İspanyol tarzı futbol ekleniyordu. Eğer yaptığımız analiz sürecindeki durumları değerlendirmeye kalkarsak, teknik direktörünüz değişti, takım daha genç bir duruma geldi. Farklı oyuncular katıldı. O yüzden eski analizlerimi bir kenara bırakabilirim. Böylelikle biraz daha kendi takımıma odaklanıp, yarınki maçı en iyi şekilde oynamaya çalışacağız"Stefan Kuntz: "O senaryoyu ben kafamda oynamıyorum""Şu an elimizdeki mevcut tüm oyuncular oynayabilecek şekilde. Orada bir sıkıntı yok. Bir tek Tayyip Talha'nın kas ağrısından dolayı kadrodan çıktı. Bir de Abdülkerim'in baş ağrısından dolayı tedavi görmesi gerekiyordu. Diğer oyuncuların sağlık durumu iyi"