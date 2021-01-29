(CANLI STAR TV İZLE) Seni Çok Bekledim ilk bölüm yayın canlı 29 Ocak Cuma full izle

Ekranların yeni dizisi Seni Çok Bekledim hayranları merakla bekliyor. Dizide depremde dağılmış bir ailenin güçlü oğlu Özcan Deniz ve kalbi aşka kapalı bir kadın İrem Helvacıoğlu başrollerde yer alıyor. Seni Çok Bekledim yeni dizi ilk bölümüyle StarTV'de ekranlara geliyor. Yeni bir aşk hikayesinin seyirci ile buluşacağı Seni Çok Bekledim dizisi iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.Yeni dizi Seni Çok Bekledim 1. bölüm olarak ekranlarda yer alacak. Star TV'de yayınlanacak dizinin ilk bölümü 29 Ocak 2021 Cuma günü ekranlara gelecek. Seni Çok Bekledim nerede çekildi? Seni Çok Bekledim ilk bölüm izle, Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle, Canlı Seni Çok Bekledim tek parça, Seni Çok Bekledim 1. sezon 1. bölüm detaylarını haberimizde okuyabilirsiniz.Yeni dizi Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı Seni Çok Bekledim çekimleri yurtdışında yapıldı. Dizinin yurtdışı çekimleri Katar'ın Doha kentinde gerçekleşti. Doha'da bulunan Mesaieed Çölü'nden gerçekleşen çekimler dikkat çekti. Dizi Katar'da çekilen ilk Türk dizisi ünvanını aldı.Dizide ayrıca Erzincan ve İstanbul'da çekimler de yapıldı.13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz'i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?Güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan 'Seni Çok Bekledim', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.Depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesi...Yeni dizi Seni Çok Bekledim dizisinin ilk bölümü 29 Ocak 2021 Cuma günü Star TV'de yayınlanıyor. Hayranları yeni dizi Seni Çok Bekledim olarak ilk bölümünü saat 20:00'de StarTV de yayınlanacak.