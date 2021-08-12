CANLI St. Johnstone Galatasaray maçı izle, GS şifresiz izle

St. Johnstone Galatasaray maçı canlı yayın izle takip et! Bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki St. Johnstone - Galatasaray maçı Spor Smart'dan canlı olarak yayınlanmaktadır ve milyonlar bu maçı izliyor. Galatasaray maçını canlı şifresiz izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.



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St. Johsntone Galatasaray rövanş maçı: İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.



Galatasaray'ın eksikleri: Sarı-kırmızılı takımda lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Alexandru Cicaldau ile kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera, karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Falcao da İskoçya'ya götürülmedi.



İLK 11'LER



St. Johnstone

Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran.



Galatasaray

İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Arda Turan, Feghouli, Kerem, Diagne







Galatasaray turu geçerse rakip Randers



Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.



Avrupa'da 292. maçına çıkacak



Galatasaray Avrupa kupalarında 292. kez sahne alacak.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 291 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 76 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Avrupa arenasında rakip fileleri 386 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 439 gole engel olamadı.



Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 85. maç



Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 85. müsabakasına çıkacak.



Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 84 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 113 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 127 gol gördü.



St. Johnstone Galatasaray rövanş maçı canlı olarak ekranlara geliyor. İstanbul'da 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone'u Galatasaray deplasmanda elemek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki St. Johnstone - Galatasaray maçı Spor Smart'tan canlı olarak izlenebiliyor. Bu akşam D Smart aboneleri karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebiliyor. (D-Smart abonesi olarak Smart Spor'dan maçı izlemek için tıklayın). Öte yandan St. Johnstone ile Galatasaray arasındaki maçı Sporx'ten de anbe an takip ederek, gelişmeleri hemen öğrenebilirsiniz.İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.Sarı-kırmızılı takımda lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Alexandru Cicaldau ile kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera, karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Falcao da İskoçya'ya götürülmedi.Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran.İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Arda Turan, Feghouli, Kerem, DiagneGalatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.Galatasaray Avrupa kupalarında 292. kez sahne alacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 291 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 76 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 386 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 439 gole engel olamadı.Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 85. müsabakasına çıkacak.Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 84 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 113 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 127 gol gördü. Kaynak: Sporx.com

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