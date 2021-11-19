Canlı son dakika - Ay tutulması izle (TÜRKİYE'DE AY TUTULMASI) canlı yayın

Ay tutulması 19 Kasım 2021 Perşembe'yı Cuma'ya bağlayan gece canlı olarak izlenebilecek. Son yüzyılın en uzun ay tutulması olan bu önemli doğa olayının Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğine ilişkin yoğun merak bulunuyor.

19 Kasım 2021 02:42
Canlı son dakika - Ay tutulması izle (TÜRKİYE'DE AY TUTULMASI) canlı yayın
Ay tutulması bu gece dünyanın bir çok noktasından izlenebilecek ve yaklaşık son 600 yılın en büyük tutulması olacak. En uzun olarak açıklanan ay tutulması 3 saatten fazla sürecek olmasıyla büyük dikkat çekmiş durumda. Peki Ay tutulması 19 Kasım gecesi Türkiye'den izlenebilecek mi? Türkiye'de ay tutulması izlenebilir mi? diyerak aramalarını gerçekleştiriyor.
Gece yarısından sonra gerçekleşecek bu önemli doğa olayında ay, dünyanın gölgesinde tam 3 saat 28 dakika ve 23 saniye kalacak.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DE İZLENECEK Mİ? (19 KASIM 2021)

Ay tutulması son yüzyılın en uzun Tam Ay Tutulması olacak ve ülkemizdeki bir çok vatandaş bu önemli olayı gözlemlemek için can atıyor. Yapılan araştırmalar ve resmi açıklamalara göre Ay tutulmasının izlenebileceği ülkeler belirtildi.

Buna göre Ay tutulması Güney Amerika Kıtası'ndaki bir çok ülkenin yanı sıra Avustralya ve Çin'in bazı bölgelerinde net bir şekilde izlenebilecek. Peki Ay Tutulması Türkiye'de izlenebilecek mi?

Ay tutulması 19 Kasım geceyarısı gerçekşeşecek ancak Türkiye'den gözlem yapılamayacak.

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AY TUTULMASI NEDİR?

Dünya, Güneş ile Ay arasına girdiği zaman Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer. Bu durumda Ay Tutulması olayı gerçekleşir. Ay tutulması sırasında Ay dolunay evresindedir.

AY TUTULMASI CANLI İZLE 19 ARALIK 2021 CUMA



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