CANLI Sivasspor Galatasaray maçı İZLE

Süper Lig'in en çok şampiyon olan takımı Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor. Zorlu mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlıyor.

Galatasaray Sivasspor maçı reklamsız izle link ! Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray Sivas'ta karşı karşıya geliyor.

SİVASSPOR GALATASARAY TUTTUR'DA



Süper Lig'de Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan!



SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA









SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?



Sivasspor ile Galatasaray iarasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



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SİVASSPOR GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE







GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI SON DURUM



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak.



MUHTEMEL 11



Sivasspor: Ali Şaşal; Ziya, Goutas, Caner Osmanpaşa, Samba Camara; Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin; Henrique, Gradel, Yatabare.







KESİNLEŞEN 11



Galatasaray: Muslera; Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt; Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.







MAÇ ÖNCESİ SON FORM DURUMU



Galatasaray ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı. Süper Lig'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 19 puana sahip.



GALATASARAY'IN 4 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ



Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise son dönemde kötü bir grafik ortaya koydu. Galatasaray ligdeki son 4 maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.



GALATASARAY'DA 4 İSİM SINIRDA



Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



30 MAÇTA 19 KEZ GALATASARAY



Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 30 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 39 golle yanıt verdi.



SİVAS'TA 15 MAÇ: HER ŞEY EŞİT



Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar beşer galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti. Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 25 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.

Galatasaray'da Marcao kararı!



Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı müsabakada oynama durumu belirsiz olan Marcao ilk 11'de yer almadı. Sarı-kırmızılıların deneyimli teknik adamı Fatih Terim, sakatlığı bulunan Brezilyalı stoperi ilk 11'de görevlendirmedi. Terim, Marcao'nun yerine ise savunmanın göbeğinde Christian Luyindama'ya ilk 11'de şans tanıdı. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, Marcao'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Selçuk İnan, "Marcao'nun Lazio maçından önce ısınmada da sorunu vardı. Bugün ağrıları vardı. Oynayamayacak durumda. Onu oynatamadık." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'da Luyindama ilk 11'e döndü



Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den kadroda değişiklikler geldi. Deneyimli teknik adam savunmada Marcao'nun yokluğunda Christian Luyindama'ya şans verdi. 27 yaşındaki futbolcu son olarak ligde 7. haftada oynanan Göztepe mücadelesinde ilk 11'de başlamış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda ayrıca koronavirüse yakalanmasının ardından formasından uzak kalan Alexandru Cicaldau da ilk 11'e geri döndü. Galatasaray'ın Sivasspor maçı ilk 11'i şu şekilde; Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne.



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray Sivas'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'de Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan! Oynamak için tıklayın... Sivasspor ile Galatasaray iarasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı müsabakada oynama durumu belirsiz olan Marcao ilk 11'de yer almadı. Sarı-kırmızılıların deneyimli teknik adamı Fatih Terim, sakatlığı bulunan Brezilyalı stoperi ilk 11'de görevlendirmedi. Terim, Marcao'nun yerine ise savunmanın göbeğinde Christian Luyindama'ya ilk 11'de şans tanıdı. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, Marcao'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Selçuk İnan, "Marcao'nun Lazio maçından önce ısınmada da sorunu vardı. Bugün ağrıları vardı. Oynayamayacak durumda. Onu oynatamadık." ifadelerini kullandı.Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den kadroda değişiklikler geldi. Deneyimli teknik adam savunmada Marcao'nun yokluğunda Christian Luyindama'ya şans verdi. 27 yaşındaki futbolcu son olarak ligde 7. haftada oynanan Göztepe mücadelesinde ilk 11'de başlamış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda ayrıca koronavirüse yakalanmasının ardından formasından uzak kalan Alexandru Cicaldau da ilk 11'e geri döndü. Galatasaray'ın Sivasspor maçı ilk 11'i şu şekilde; Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne.

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