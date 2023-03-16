CANLI: Sivasspor - Fiorentina

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Fiorentina'yı konuk ediyor.
İtalya'daki ilk maçı Fiorentina 1-0'lık skorla kazanmıştı.
CANLI: 2. DEVRE
SİVASSPOR: 1
FIORENTINA: 1
GOL: 35' ERDOĞAN / 44' Arthur Cabral
İlk 11'ler
Sivasspor
Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan, Caicedo.
Fiorentina
Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabral.
İtalya'daki ilk maçı Fiorentina 1-0'lık skorla kazanmıştı.
CANLI: 2. DEVRE
SİVASSPOR: 1
FIORENTINA: 1
GOL: 35' ERDOĞAN / 44' Arthur Cabral
İlk 11'ler
Sivasspor
Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan, Caicedo.
Fiorentina
Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabral.
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