CANLI: Sivasspor - Fiorentina

Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, Fiorentina'yı konuk ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Sivasspor - Fiorentina
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16 Mart 2023 20:42
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Fiorentina'yı konuk ediyor.

İtalya'daki ilk maçı Fiorentina 1-0'lık skorla kazanmıştı.

CANLI: 2. DEVRE

SİVASSPOR: 1
FIORENTINA: 1

GOL: 35' ERDOĞAN / 44' Arthur Cabral

İlk 11'ler

Sivasspor
Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan, Caicedo.

Fiorentina
Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabral.

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