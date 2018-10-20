CANLI Sivasspor Fenerbahçe maçı şifresiz İZLE

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI YENİ SİVAS STADYUMU'NDA OYNANACAK





SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.





SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI FBTV CANLI MAÇ ANLATIM YAYINI

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— Sporx (@sporx) October 20, 2018