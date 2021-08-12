CANLI: Sivasspor - Dinamo Batum

UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turunda temsilcimiz Sivasspor, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Dinamo Batum'u konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Sivasspor - Dinamo Batum
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12 Ağustos 2021 19:36
UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Demir Grup Sivasspor - Dinamo Batum mücadelesinde İspanyol hakem Ricardo de Burgos, görev yapacak. Sivasspor - Dinamo Batum maçını TRT Spor canlı yayınlayacak.

SİVASSPOR 0-0 DINAMO BATUM

*Maçta devre arası...

Sivasspor XI: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Koray Altınay, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa, Kayode, James

Dinamo Batumi XI: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion.

 


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