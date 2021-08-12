UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u konuk edecek.



Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Demir Grup Sivasspor - Dinamo Batum mücadelesinde İspanyol hakem Ricardo de Burgos, görev yapacak. Sivasspor - Dinamo Batum maçını TRT Spor canlı yayınlayacak.



SİVASSPOR 0-0 DINAMO BATUM



*Maçta devre arası...



Sivasspor XI: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Koray Altınay, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa, Kayode, James



Dinamo Batumi XI: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion.







