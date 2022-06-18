A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, Voleybol Milletler Ligi'ndeki 6. maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
Sultanlarımız, 16 ülkenin yer aldığı Voleybol Milletler Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyetle 9. sırada yer alıyor. Sırbistan ise 6 maçta 4 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya'ya 3-1 yenilmişti.
CANLI SKOR
2. SET
SIRBİSTAN: 0
TÜRKİYE: 1
1. Set: 25-19 (Sırbistan)
Sayfa sürekli güncellenmektedir
Sayfayı güncellemek için TIKLAYIN
Sultanlarımız, 16 ülkenin yer aldığı Voleybol Milletler Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyetle 9. sırada yer alıyor. Sırbistan ise 6 maçta 4 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya'ya 3-1 yenilmişti.
CANLI SKOR
2. SET
SIRBİSTAN: 0
TÜRKİYE: 1
1. Set: 25-19 (Sırbistan)
Sayfa sürekli güncellenmektedir
Sayfayı güncellemek için TIKLAYIN
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ