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Sultanlarımız, Voleybol Milletler Ligi'ndeki 6. maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

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18 Haziran 2022 00:05
A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, Voleybol Milletler Ligi'ndeki 6. maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

Sultanlarımız, 16 ülkenin yer aldığı Voleybol Milletler Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyetle 9. sırada yer alıyor. Sırbistan ise 6 maçta 4 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya'ya 3-1 yenilmişti.

CANLI SKOR

2. SET

SIRBİSTAN: 0
TÜRKİYE: 1

1. Set: 25-19 (Sırbistan)

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