CANLI | Sırbistan - Türkiye

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan karşısına çıkıyor.

CANLI | Sırbistan - Türkiye
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06 Eylül 2020 21:47
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

SIRBİSTAN 0-0 TÜRKİYE

KIRMIZI KART: Kolarov 49'

MİLLİ TAKIMIMIZIN 11'İ: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal

SIRBİSTAN'IN 11'İ: Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Radonjic, Lazovic, Kostic, Tadic, Mitrovic.



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