CANLI | Sırbistan - Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR
SIRBİSTAN 0-0 TÜRKİYE
KIRMIZI KART: Kolarov 49'
MİLLİ TAKIMIMIZIN 11'İ: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal
SIRBİSTAN'IN 11'İ: Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Radonjic, Lazovic, Kostic, Tadic, Mitrovic.
CANLI SKOR
SIRBİSTAN 0-0 TÜRKİYE
KIRMIZI KART: Kolarov 49'
MİLLİ TAKIMIMIZIN 11'İ: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal
SIRBİSTAN'IN 11'İ: Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Radonjic, Lazovic, Kostic, Tadic, Mitrovic.