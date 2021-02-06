(CANLI SHOW İZLE) Kuzey Yıldızı İlk Aşk 50. bölüm tek parça, Kuzey Yıldızı İlk Aşk full canlı izle

Yeni bölümüyle Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cumartesi günü ShowTV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünü izleyiclier merakla bekliyor ve 50. bölüm heyecanı sarmış durumda. Yeni bölümde ne olacak Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu özet detayları ile birlikte merak edilenler bulunuyor. Dizinin 50. bölümünde yine kahkaha dolu sahneler ve duygu dolu anlar yer alıyor.

06 Şubat 2021 13:23
(CANLI SHOW İZLE) Kuzey Yıldızı İlk Aşk 50. bölüm tek parça, Kuzey Yıldızı İlk Aşk full canlı izle
Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 50. bölüm yeni bölümünde izleyiciler gelişmeleri merak ediyor. Vatandaşlar Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümünden sonra yeni bölümünü takip ediyor. Show TV 6 Şubat Cumartesi günü Kuzey Yıldızı İlk Aşk 50. bölümüyle izle canlı olarak vatandaşlar tarafından izlenecek. Hayranları Karadeniz'de çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm, Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm, canlı yayın Kuzey Yıldızı İlk Aşk full, kesintisiz Kuzey Yıldızı İlk Aşk sonuçlarını merak ediyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV'de 6 Şubat 2021 tarihinde Cumartesi günü saat 20:00'de 50. bölüm canlı yayın izlenebilecek. Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir? değerli bilgiler bulunuyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 50. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KUZEY YILDIZI 50. BÖLÜM İZLE KONUSU ÖZET

Yıldız'ın hamile olduğu haberinin verildiği tanıtımda tüm aile bu müjdeli haberle büyük bir sevinç yaşıyor. Poyraz ve Kamer'in kız isteme merasiminde Kuzey'in itirazı herkesi şoke ediyor. Nahide'nin doğuma alındığı anlar dikkat çekerken doğum sırasında Sefer ve Yıldız'ın bayılması izleyenleri güldürüyor. 

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız da artık mutlu olmak istemektedir fakat bunu bir türlü aşamaz. Sonunda soluğu terapistinde alır. Terapistin önerisiyle, sorunlarını çözeceğini zannederken işler daha da sarpa sarar. Kuzey, bir yandan Yıldız'ın koyduğu mesafeleri aşmaya çalışırken bir yandan işini- hayatını düzene sokmaya çalışmakta, bir yandan da kızlarıyla ilgilenmeye çalışmaktadır. Hem babalık, hem kocalık, hem de iş yükü Kuzey'e ağır gelse de umurunda değildir.

O artık her şeyin üstesinden gelecek kadar güçlüdür. Hiçbir şeyin hayatını mahvetmesine izin vermeyecektir. Ama bu sefer sınavı, hiç ummadığı bir yerden gelecektir. Kuzey ve Yıldız, acı bir sınavla karşı karşıyadır.



Kızının hastalığıyla sarsılan Kuzey, yeni hayatıyla ilgilenmekten vazgeçmemiştir. Yıldızla kurduğu yeni hayat, yavaş yavaş şekillenmeye, yirmi bir yıllık hayal, ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Yıldız, kendisini bile şaşırtan bir heyecan ve panik içindedir. Yeni evinde her şey mükemmel olmalı, hiçbir şey buna gölge düşürmemelidir.

Kuzey başta olmak üzere herkes, bu hayalin hakkını vermeye çalışmaktadır. Her şeye, en ince detayına kadar özen gösterirler. Yıldız'ın gözünden bile sakındığı yuvasına, yirmi bir yıllık hayaline bir gölge mi düşecek yoksa iki aşık, sonunda yuvalarına kavuşacak mıdır?

NEREDE ÇEKİLİYOR KUZEY YILDIZI İLK AŞK



Sevlien dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk Karadeniz'in Ordu şehrinde gerçekleşiyor. Doğal güzelliklerinin her an ekranlara geldiği Ordu'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk birbirinden eğlenceli anlara sahne oluyor.

KONUSU KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEDİR?

Memleketinde ailesinin isteğiyle Yıldız'la sözlenip İstanbul'a okumaya gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenen, ancak evlendiği kadın tarafından 20 yıl sonra terkedilen Kuzey'in, üç kızıyla memleketine dönmesi ve burada Yıldız'ın olan öfkesi ve aşkı anlatılıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİ OYUNCULARI

ShowTV dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisinde Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkur, Ferda Kaynar, Hüseyin Soysalan oynuyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin tüm oyuncuları ise şu şekilde:




Canlı izle 30 Ocak 2021 Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm, Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm izle tek parça, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı yayın izle ShowTV HD son bölüm full izle konusu için haberimizi takip edebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM KONUSU NELER OLACAK ÖZET

Kuzey ve Yıldız, sonunda hayalini kurdukları sabaha uyanmıştır. Rüya gibi evlerinde, baş başalardır. Bir süre tüm sorumluluklardan ve sorunlardan uzak sadece aşklarını yaşayacaklardır. Ama hayat, yine onların kurduğu plana rağmen devam etmektedir. Kuzey ve Yıldız, yine baş başa kalamamışlardır. Ama Yıldız'ın asıl problemi daha başkadır. Restoranda işler kötüye gitmektedir ve bunun için bir çözüm bulmaları gerekmektedir. Feride'nin önerisiyle restoran; eski, kalabalık günlerine dönecektir. Ünlü gurme Engin Ar, restoranın umudu olmuştur. Fakat, büyük umutlarla ağırladıkları Engin Ar, kimsenin tahmin etmediği olaylara sebep olacaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni bölüm Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi son bölümde yaşanan ilginç gelişmelerin ardından son bölüm olan 49. bölüm bu akşam canlı izle olarak takip edebilirsiniz. Çekimleri Karadeniz'in Ordu şehrinde yapılan ShowTV dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm Cumartesi akşamı yayınlanıyor.






Diğer Haberler

Menajerimi Ara izle 24. bölüm Star TV canlı yayın 7 Şubat 2021 Pazar Gündem

Menajerimi Ara izle 24. bölüm Star TV canlı yayın 7 Şubat 2021 Pazar
Son bölüm Menajerimi Ara 7 Şubat Pazar izle, Star TV canlı yayın izle Menajerimi Ara Gündem

Son bölüm Menajerimi Ara 7 Şubat Pazar izle, Star TV canlı yayın izle Menajerimi Ara
(MENAJERİMİ ARA İZLE 24. BÖLÜM) Tek parça kesintisiz Star izle 7 Şubat Pazar Gündem

(MENAJERİMİ ARA İZLE 24. BÖLÜM) Tek parça kesintisiz Star izle 7 Şubat Pazar
(CANLI MENAJERİMİ ARA İZLE) Yeni bölüm Menajerimi Ara Star HD canlı yayın full kesintisiz Gündem

(CANLI MENAJERİMİ ARA İZLE) Yeni bölüm Menajerimi Ara Star HD canlı yayın full kesintisiz
SHOW TV RAMO İZLE) Yeni bölüm Ramo full canlı yayın kesintisiz (07 Şubat Pazar) Genel Haber

SHOW TV RAMO İZLE) Yeni bölüm Ramo full canlı yayın kesintisiz (07 Şubat Pazar)
Fenerbahçe Mesut Özil duyuru videosu! Mesut Özil Fenerbahçe transfer videosu YouTube katıl izle (07 Şubat Pazar) Genel Haber

Fenerbahçe Mesut Özil duyuru videosu! Mesut Özil Fenerbahçe transfer videosu YouTube katıl izle (07 Şubat Pazar)
Mesut Özil Fener'de mi? Fenerbahçe Mesut Özil açıklaması oku resmi siteden Genel Haber

Mesut Özil Fener'de mi? Fenerbahçe Mesut Özil açıklaması oku resmi siteden
Fenerbahçe Mesut Özil transfer açıklaması! Son Dakika Mesut Özil resmi KAP bildirimi oku (07 Şubat Pazar) Genel Haber

Fenerbahçe Mesut Özil transfer açıklaması! Son Dakika Mesut Özil resmi KAP bildirimi oku (07 Şubat Pazar)
Ali Koç Mesut Özil için sponsor oldu mu? Fenerbahçe Mesut Özil'i nasıl transfer etti son dakika haberi oku Genel Haber

Ali Koç Mesut Özil için sponsor oldu mu? Fenerbahçe Mesut Özil'i nasıl transfer etti son dakika haberi oku
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
2

KKTC'de 5-15 Şubat arasında sokağa çıkmak yasak
3

Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti
4

İsveç'te Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti
5

İngiltere'de otellerde 10 günlük zorunlu karantina uygulaması başlayacak
6

Arkas Spor, CEV Şampiyonlar Ligi ikinci etabında da yer almayacak
7

Tokyo Olimpiyatları'nda seyirci kararı
8

HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2 pozitif
9

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
10

Avustralya Açık öncesi koronavirüs
yukarı ok